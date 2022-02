Roma, 21 feb. (askanews) – Bandiere cinesi, tamburi, gente vestita di rosso, draghi e leoni che danzano per le strade. Esplode la festa a Chinatown, a New York, per la parata del Nuovo Anno Lunare.

Una sfilata con carri e fuochi d’artificio che si svolge ogni anno in base al calendario cinese, tra ballerini e piatti della tradizione offerti per strada.