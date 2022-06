New York, taxi invade marciapiede a Manhattan: segnalati diversi feriti

Un taxi ha invaso un marciapiede a Manhattan, a New York. A quanto si apprende, l’incidente ha causato il ferimento di diverse persone.

Un taxi ha invaso un marciapiede a Manhattan, a New York. A quanto si apprende, l’incidente ha causato il ferimento di diverse persone. Le squadre di soccorso, infatti, hanno riferito che almeno sei persone sono state investite ma non è noto quale sia l’entità dei traumi riportate né la causa dell’incidente.

Nel primo pomeriggio di lunedì 20 giugno, intorno alle ore 13:00 ora locale, diverse persone sono rimaste ferite quando un taxi si è improvvisamente schiantato su un marciapiede di Manhattan.

Il drammatico incidente si è verificato sulla Broadway, nelle vicinanze della 29esima strada, a Midtown. La zona è generalmente frequentata soprattutto da lavoratori e turisti.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il taxi ha investito almeno sei persone.

Alcune delle vittime rimaste coinvolte nel sinistro si troverebbero in condizioni critiche. Al momento, tuttavia, non è noto quale sia la gravità delle ferite effettivamente riportate dai passanti in quanto la polizia di New York si è limitata a confermare solo che “più persone” sono state colpite dal mezzo.

In merito all’incidente, un passante ha raccontato di aver visto il tassista addormentarsi al volante prima di sbandaresul marciapiede e travolgere i presenti.

⚠️🇺🇸#DEVELOPING: Several injured after car veers onto sidewalk in Manhattan, New York City#Manhattan l #NY

Emergency crews report at least six people have been struck. No word on the extent of those injuries, or what caused the crash.

More information as it becomes available. pic.twitter.com/VCBK7NpN0W

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) June 20, 2022