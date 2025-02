New York, centinaia in piazza contro Trump: no a un'America fascista

New York, 6 feb. (askanews) – Centinaia di persone sono scese in piazza a New York per una manifestazione indetta dal movimento “50 proteste in 50 Stati” contro i primi provvedimenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le sue politiche. Dalle decisioni sull’immigrazione, alla proposta per Gaza, hanno scandito slogan contro il neo-presidente, mostrando cartelli con “No a un’America fascista”.

“Non abbiamo votato per un regime fascista”, hanno dichiarato alcuni dei manifestanti, dicendosi “delusi” e “disgustati” da ciò che sta accadendo nel Paese. Alcuni hanno anche mostrato slogan contro Elon Musk.