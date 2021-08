New York, Cuomo si dimette e si scusa pubblicamente

Milano, 11 ago. (askanews) – “Sono troppo espansivo. Abbraccio e bacio le persone casualmente, donne e uomini. L’ho fatto per tutta la vita”.

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato le sue dimissioni, effettive tra 14 giorni, dopo che 11 donne lo hanno accusato di molestie sessuali. “Non mi rendevo conto fino a che punto la linea fosse stata ridisegnata”, ha detto.

“C’è differenza – ha spiegato – tra una presunta condotta impropria e la conclusione di molestie sessuali.

Ora, non fraintendetemi. Questo non vuol dire che non ci siano 11 donne che ho veramente offeso. Ci sono. E per questo, mi scuso profondamente, profondamente”.

E così il 63enne Cuomo ha deciso di farsi da parte e lasciare.

Negando le accuse di molestie sessuali delineate in un rapporto pubblicato la scorsa settimana dall’ufficio del procuratore generale di New York. Secondo lui il tutto è frutto di una macchinazione politica.