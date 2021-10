New York, evacuazione d’emergenza di un aereo a causa di un passeggero indisciplinato

Evacuazione d'emergenza su un aereo di linea a New York a causa di un passeggero indisciplinato. Cosa è accaduto.

New York, evacuazione d’emergenza di un aereo: momenti di grande tensione

Come riportato, sabato 9 ottobre un aereo di linea è stato costretto ad eseguire un’evacuazione di emergenza dopo essere atterrato all’aeroporto di New York. Sono stati momenti di grande tensioni, dovuti al fatto che a bordo era presente un passeggero molto indisciplinato. A riportare la notizia è stata la stessa compagnia aerea, che non ha fornito particolari informazioni.

New York, evacuazione d’emergenza di un aereo: 78 passeggeri a bordo

L’aereo Embraer E-175, con 78 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio a bordo, in rotta da Indianapolis verso New York, “ha dichiarato un’emergenza” verso la fine del volo. Per questo è atterrato immediatamente all’aeroporto, senza nessun tipo di incidente, come riportato da Republic Airways in una nota. All’uscita dalla pista, l’aereo si è fermato su una pista di rullaggio e ha condotto un’evacuazione precauzionale di emergenza.

Tutte le persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza.

New York, evacuazione d’emergenza di un aereo: passeggero indisciplinato

Tutto questo è accaduto a causa della presenza di un passeggero indisciplinato all’interno dell’aereo, che dopo l’evacuazione è stato arrestato. Il portavoce di Republic Airways non ha fornito ulteriori dettagli sul comportamento del passeggero e sul motivo per cui si è stati costretti a prendere una decisione del genere.

L’autorità aeroportuale di New York non ha voluto rispondere.