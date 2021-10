New York, gravi accuse per il sindaco Bill de Blasio: “Uso improprio della scorta”

Bill de Blasio è accusato di abuso di potere per aver sfruttato la propria scorta per motivi familiari e non di sicurezza: cosa è accaduto.

Gravissime accuse per Bill de Blasio, attuale sindaco di New York, finito nell’occhio del ciclone. L’esponente politico è stato accusato di aver utilizzato la scorta per motivi strettamente di famiglia: l’accusa è quella di abuso di potere.

Il dipartimento di polizia avrebbe avviato delle indagini per fare luce sul caso. L’accusa avrebbe parlato di una sorta di “servizio di portineria” per portare il figlio Dante al college e la figlia Chiara durante il trasloco di casa.

Secondo l’accusa, de Blasio non avrebbe ancora rimborsato circa 300mila dollari che agenti preposti alla sicurezza del primo cittadino avrebbero speso per i viaggi fuori da New York durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali che si sono svolte nel 2020.

Si tratta di una vicenda che potrebbe costare a Bill de Blasio la corsa alle prossime elezioni come governatore dello Stato di New York. Le accuse sarebbero molto gravi e potrebbero causare non pochi problemi al primo cittadino di New York.