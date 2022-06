New York, in mostra “Dior+Balenciaga”, tra somiglianze e eredità

New York, 1 giu. (askanews) – A New York è stata inaugurata la mostra “Dior + Balenciaga: The Kings of Couture and Their Legacies” al Museum at Fashion Institute of Technology (FIT) che crea un dialogo tra le creazioni di due “giganti” della moda: Christian Dior e Cristobal Balenciaga. Con 60 creazioni, racconta come le due maison si sono evolute nel corso dei secoli.

“Molto spesso a una prima e rapida occhiata è difficile distinguere chi dei due abbia realizzato un particolare abito o un particolare vestito da cocktail” ha spiegato la vicedirettrice del museo Patricia Mears.

“Ma credo che l’obiettivo sia anche quello di chiedere ai visitatori: guardate con attenzione. Quando iniziate a osservare l’etichetta e ad allenare il vostro occhio, inizieranno a emergere sottili indizi. Vedrete un po’ più di struttura con Dior e un po’ più di fluidità a volte con il lavoro di Balenciaga”.