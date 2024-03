New York, la Guardia nazionale in metropolitana dopo recenti violenze

Roma, 8 mar. (askanews) – “Una buona cosa” se non hai niente da nascondere o una misura “intrusiva e inutile”: i passeggeri a New York, per la maggior parte sono sorpresi di vedere dispiegati nella metropolitana agenti della polizia o truppe della Guardia Nazionale.

A Penn station, una delle maggiori stazioni della Grande Mela, controllano zaini e borse alla ricerca di coltelli o pistole. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha annunciato che saranno dispiegate “750 unità” di Guardia Nazionale, assieme a 250 elementi della polizia in tutta la rete metropolitana della città in seguito ai recenti episodi di violenza.