New York, manifestazioni opposte pro Israele e pro Palestina

New York, 9 ott. (askanews) – Qualche migliaia di manifestanti si sono riuniti a Manhattan in solidarietà con i palestinesi mentre poco distanti i manifestanti filo-israeliani controprotestavano a seguito della sanguinosa escalation nel conflitto in Medio Oriente. “Non sono contro Israele. Non sono contro il popolo ebraico. Sono contro la violazione dei diritti umani”, dice Maria Gil, una manifestante filo-palestinese. “Siamo qui… con Israele, con i soldati che difendono il paese e con tutti sul fronte interno, che si mangiano le unghie nelle loro stanze sicure, sperando in un domani più sicuro”, dice Hannah Simpson, una manifestante filo-israeliana.

Altre manifestazioni si sono tenute davanti alla Casa Bianca e in altre città. Sempre divise in due fazioni.