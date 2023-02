Home > Askanews > New York, protesta dei dipendenti di Google contro licenziamenti New York, protesta dei dipendenti di Google contro licenziamenti

Roma, 4 feb. (askanews) – Manifestazione dei dipendenti di Google a New York per protestare contro i recenti licenziamenti. Decine di persone si sono radunate a Manhattan, e per i prossimi giorni sono state annunciate altre proteste in diverse città Usa, dopo che il gigante della tecnologia ha deciso di mandare a casa circa 12.000 dipendenti, quasi il sei percento della sua forza lavoro globale. Un taglio importante che fa seguito a quello di altri colossi tecnologici, e giustificato dal ceo di Googlie e di Alphabet, Sundar Pichai, come una scelta necessaria per far fronte all’indebolimento delle condizioni economiche.

