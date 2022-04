Il Dipartimento di polizia di New York indaga su un possibile esplosivo: alcune persone sono rimaste ferite mentre erano in metropolitana.

Non si ferma la violenza che dilaga negli Usa. L’ultima notizia arriva da New York, dove c’è stata una sparatoria in una stazione della metropolitana di Brooklyn. Il bilancio è al momento provvisorio. Si contano almeno 13 feriti.

Sparatoria in una stazione della metropolitana di Brooklyn

La sparatoria è avvenuta presso la stazione Sunset Park della metropolitana di New York, alle 8.30 ora locale. I media locali hanno fatto sapere che il Dipartimento di polizia di New York starebbe investigando su alcuni esplosivi trovati nel luogo dell’accaduto. Dalle prime informazioni, sembrava fossero stati rinvenuti alcuni “ordigni inesplosi”. Su Twitter la polizia di New York ha fatto chiarezza, scrivendo: “Per quanto riguarda le persone ferite a colpi di arma da fuoco alla stazione della metropolitana 36th Street a Brooklyn, al momento non ci sono ordigni esplosivi attivi.

Eventuali testimoni sono invitati a chiamare la polizia”. L’area potrebbe non essere ancora sicura e la raccomandazione non è tardata ad arrivare: “Per favore, state lontano dalla zona”. Già dispiegati in città gli agenti antiterrorismo.

Sui social sono state subito diffuse alcuni immagini dello spaventoso episodio. La metro era particolarmente affollata quando è avvenuta la sparatoria. Video e foto condivise sul web mostrano persone accasciate e insanguinate sulla banchina. Tra i pendolari è dilagato il panico, così alcune persone avrebbero cercato di mettersi al sicuro lanciandosi in un treno che stava per passare: anche per questo motivo sulla banchina ci sarebbe del sangue.

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

Attentatore in fuga

Dalle informazioni finora diffuse dalla NBC, il responsabile dell’attacco sarebbe un uomo che indossa una maschera antigas e un giubbotto arancione. L’attentatore pare non sia ancora stato fermato: dopo aver aperto il fuoco è riuscito a fuggire.