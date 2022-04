New York, studentessa 16enne uccisa da colpi d’arma da fuoco: indagini in corso

Dramma a New York, una giovane studentessa di appena 16 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da proiettili vaganti: si indaga sull'accaduto.

Una sparatoria scoppiata nel Bronx nel primo pomeriggio di venerdì 8 aprile 2022 ha spezzato la vita di una giovane studentessa di appena 16 anni, la ragazza è stata fatalmente colpita da alcuni proiettili vaganti.

New York, studentessa di 16 anni uccisa da colpi d’arma da fuoco: il racconto dei fatti

Erano da poco trascorse le ore 13:00 del primo pomeriggio di venerdì 8 aprile 2022, quando una sparatoria innescata nel Bronx da due individui ha causato la morte di una ragazza di 16 anni.

La sparatoria in questione si è consumata nello specifico sulla East 156th Street nei pressi della South Bronx High School al culmine di una lite intercorsa tra due persone e ha coinvolto tre giovani ragazzi che in quell’esatto momento stavano passando da lì per tornare a casa dopo la conclusione della giornata scolastica.

Il bilancio è di una ragazza morta e di due feriti.

Le prime dichiarazioni della Polizia sull’accaduto: indagini in corso

Sono dichiarazioni forti e incisive quelle che sono state espresse dal Commissario Keechant Seweel in merito all’accaduto, secondo quanto riportato da CBS News:

“Quello che posso affermare con certezza è che i detective della Polizia di New York lavoreranno instancabilmente per assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto”.

Le indagini su questo drammatico accadimento sono ancora nella fase iniziale, al momento gli investigatori stanno analizzando le immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza della zona, al fine di chiarire l’esatta dinamica di quest’orribile atto criminale.

Secondo la Polizia, la sparatoria ha avuto come protagonisti due soggetti e ha coinvolto fatalmente i tre ragazzi che stavano per tornare a casa dopo la fine della giornata scolastica, tre giovani che non erano dei veri obiettivi per i due criminali.

Sparatoria a New York, morta una ragazza e feriti altri due giovani

Oltre alla ragazza di sedici anni, altri due giovani sono rimasti feriti a causa della sparatoria che si è consumata venerdì 8 aprile 2022 nel Bronx. I due ragazzi sopravvissuti sono stati trasportati d’urgenza al Lincoln Hospital e qui attualmente sono ancora ricoverati.