New York, torna l’obbligo di mascherina al chiuso dal 13 dicembre: multe fino a mille dollari

Lo stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso per rallentare la diffusione del virus: lo ha annunciato la governatrice Hochul.

A partire da lunedì 13 dicembre 2021 a New York tornerà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso: la decisione è stata presa in virtù dell’aumento dei contagi e delle ospeadlizzazioni legate al Covid. Dal ponte del Thanksgiving il numero dei casi positivi è infatti aumentato aumentato del 43% e quello dei ricoveri del 29%.

Mascherina al chiuso a New York

Ad annunciarlo è stata la governatrice dello stato Kathy Hochul spiegando che la norma rimarrà valida almeno fino al 15 gennaio 2022. Per chi trasgredisce sono previste multe fino a mille dollari e il rischio di sanzioni penali. Si tratta dell’ultima mossa del governo messa in atto per rallentare la diffusione della variante Omicron, confermata in almeno 20 casi in tutto lo stato, e per mitigare la circolazione del virus durante le festività natalizie.

“Non avremmo dovuto raggiungere il punto in cui ci troviamo di fronte ad un’ondata invernale, specialmente con il vaccino a nostra disposizione, e condivido la frustrazione di molti newyorkesi per il fatto che non abbiamo ancora superato questa pandemia“, ha sottolineato la Hochul in una nota.

Nonostante i tassi di vaccinazione siano aumentati del 2% dal fine settimana del Ringraziamento, con l’80% dei residenti che hanno completato il ciclo, e siano state distributie quasi 500 mila dosi di richiamo, “l’aumento non è abbastanza veloce da frenare completamente la diffusione del virus“.

Mascherina al chiuso a New York: “Dobbiamo proteggerci dal virus”

A farle eco è stato il commissario per la salute dello stato di New York, la dott.ssa Mary Bassett, la quale ha affermato che vaccinazioni e mascherine sono necessarie per rallentare la diffusione della varianti Omicron e Delta. “Abbiamo gli strumenti di cui abbiamo bisogno per proteggerci dal virus e ora dobbiamo assicurarci di usarli“, ha ribadito.