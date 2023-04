News Uomini e Donne, Luca Daffrè elimina Alessia Spagnuolo: ecco il motivo

Uomini e Donne, e chi se l’aspettava. Luca Daffrè, tronista al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha eliminato Alessia Spagnuolo dalle sue corteggiatrici. Una mossa inaspettata, ma qual è stato il motivo?

L’agente di lei si è messo in mezzo

Naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 e tentatore all’edizione 2018 di Temptation Island, il 27enne di Trento sembrava davvero interessato a conoscere Alessia, finché qualcosa di più forte non si è messo in mezzo al punto da farlo ricredere sulla ragazza. Ma di che si tratta? Stando a quanto dichiarato dallo stesso Luca alla redazione del programma, sembrerebbe che il ragazzo sia stato contattato dall’agente di Alessia facendo intendere – e a buon intenditor poche parole! – che sarebbero stati una bella coppia. Una mossa poco gradita dal tronista, che per questo ha deciso di interrompere la frequentazione della ragazza all’interno del dating show.

Un’affinità gettata via

Modella e mamma di una bimba di 5 anni, anche in esterna Alessia era sembrata davvero molto affine al tronista 27enne. Prima di prendere entrambi parte a Uomini e Donne, i due si erano già contattati su Instagram. Una coppia promettente che forse si è bruciata per la fretta di lei (o chi per lei). Nonostante si sia trattato di una vicenda poco piacevole, Luca ha dimostrato con la sua decisione grande sincerità e grande rispetto nei confronti della trasmissione e delle sue regole.