NEXT, il film di Giulietta Revel: il cambiamento senza pregiudizi

Roma, 9 mar. (askanews) – Uscirà ad aprile il film NEXT!, divertente e a volte folle indagine senza pregiudizi sul cambiamento dei costumi e delle diverse scelte sessuali. Diretto da Giulietta Revel, volto noto di molte fiction di successo e artista a tutto tondo, il film narra il sogno dello scrittore Alfredo, intellettuale raffinato e sognatore squattrinato, di veder realizzata una sua storia sul grande schermo e avere finalmente riconosciuto il suo talento.

Giulietta Revel: “Next è una commedia che racconta la vita dei nostri tempi. Come sono cambiati i rapporti, come sono complicati, nevrotici, come bizzarri? E lo fa in una maniera accoglienti, perché alla fine siamo tutti un po’ matti, un po’ alla ricerca di qualcosa di diverso. Cosa succederà se troverò l’uomo giusto? Cosa succederà quando mi sarò comprata una casa nuova? Tutti noi dobbiamo pensare che c’è un Next, questa rincorsa alla felicità che si articola con una serie di rapporti che abbiamo nel quotidiano”.

Nel cast, Paolo Conticini, Giulietta Revel, Barbara Bouchet, Alessandro Haber, Corinne Clery, Deborah Caprioglio, Fabio Fulco, Jonis Bascir, Pietro Romano e Daniela Terreri, Pino Strabioli nel ruolo di se stesso e la transgender Claudia Ferri, che ripercorre il suo percorso di transizione per diventare donna.