NextChem e Caracol presentano Beluga, la barca stampata con materiale riciclato MyReplast

Il Fuorisalone della Milano Design Week ha ospitato la presentazione del prototipo di Beluga, la prima barca a vela al mondo stampata in 3D in monoscocca con materiale riciclato di MyReplast – Trade mark di NextChem (Gruppo Maire Tecnimont). Per la realizzazione della scocca è stato utilizzato il sistema di Additive Manufacturing robotico di Caracol capace di generare vantaggi significativi in termini di costi, sostenibilità , lead time produttiva e performance.