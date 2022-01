Nft e Metaverso, nasce l’Associazione Nuove Arti Digitali

Roma, 11 gen. (askanews) – Nasce ANNAD – Associazione Nazionale Nuove Arti Digitali, il primo progetto sociale non-profit nato per difendere e promuovere proprietà, identità e unicità delle opere d’arte sia fisiche che digitali attraverso la tecnologia NFT grazie a Tokenable.io, la piattaforma di nuova generazione ispirata e scelta come partner da ANNAD per la sua visione etica.

Questa unione collegherà artisti, collezionisti e appassionati di tecnologia in una community dove si potrà creare, certificare e promuovere senza costi di intermediazione qualsiasi tipo di opera, persino quelle che non appartengono al mondo digitale.

Massimo Ruotolo, presidente dell’Associazione: “E’ un progetto sociale nato per difendere e promuovere proprietà, identità, unicità delle opere d’arte attraverso la tecnologia NFT.

Fanno parte del progetto anche Manuel Nevolo, Francesco Giuliani, William Zanchelli, Manuel Timperi.