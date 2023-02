Nicaragua: Conte, con il vescovo Alvarez e con chi si batte per diritti civili'

Roma, 12 feb.

(Adnkronos) – "La deriva illiberale e autocratica del regime nicaraguense di Ortega sembra inarrestabile e la violazione dei più elementari diritti civili è diventata ormai prassi quotidiana nel Paese centroamericano. L’ultima clamorosa violazione riguarda il vescovo Rolando Álvarez, che è stato condannato a 26 anni di carcere perché si è rifiutato di lasciare il Paese insieme ad altri 222 prigionieri politici, declassati come 'apolidi' e imbarcati su un aereo diretto negli Stati Uniti. Il processo al vescovo Álvarez avrebbe dovuto svolgersi mercoledì prossimo.

Ma il suo rifiuto ha prodotto l’effetto di una sentenza pronunciata prima del processo. Siamo con lui e con tutti coloro che si battono per i diritti civili, in Nicaragua e in ogni angolo del mondo". Lo scrive in un post su Facebook Giuseppe Conte.