Nicaragua: Ue e Usa chiedono rilascio immediato leader opposizione Chamorro

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Europa Press) – L'Unione Europea ma anche gli Stati Uniti chiedono il rilascio immediato della leader dell'opposizione nicaraguense Cristiana Chamorro considerata come la candidata più temibile per il Capo di Stato Daniel Ortega. "Le azioni giudiziarie contro Chamorro sono incompatibili con un processo elettorale credibile, trasparente e aperto all'opposizione e ai suoi candidati", sottolinea in un tweet, Peter Stano il portavoce del'alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell.

"L'Unione Europea chiede che venga immediatamente rilasciata e che le misure prese contro i suoi diritti vengano revocate senza indugio".

Anche gli Stati Uniti hanno chiesto al governo nicaraguense di rilasciare "immediatamente" la leader dell'opposizione. Il suo arresto è un "chiaro tentativo di contrastare elezioni libere ed eque". Il Dipartimento di Stato statunitense ha chiesto il rilascio anche dei due colleghi della Violeta Barrios de Chamorro Foundation for Reconciliation and Democracy.

I suoi arresti con "false accuse sono un abuso dei suoi diritti" e rappresentano "un assalto ai valori democratici.