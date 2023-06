Niccolò Centioni: "Ogni anno faccio domanda per il GF, ma non ho conoscenze"

Dopo I Cesaroni, Niccolò Centioni è sceso un po’ nel dimenticatoio. L’attore ha confessato che ogni anno fa domanda per il GF Vip, ma non è mai stato preso in considerazione. Quest’anno sarà quello buono?

Niccolò Centioni è diventato famoso grazie al ruolo di Rudy nella fiction I Cesaroni. Dopo questa avventura, però, è riapparso in tv sporadicamente: ha partecipato a Pechino Express e qualche volta è stato ospite dei salottini di Barbara D’Urso. Intervistato dal settimanale NuovoTv, ha ammesso che ogni anno fa domanda per il GF Vip e L’Isola dei Famosi, ma viene sempre scartato.

Centioni ha dichiarato:

“Se mi piacerebbe partecipare a un reality show? Sì, ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Forse perché non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv, sono stato ospite solo da Barbara D’Urso. Inoltre non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip: credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori”.