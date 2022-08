Niccolò Ghedini, svolti i funerali dell’ex senatore a Santa Maria di Sala

I funerali di Niccolò Ghedini, ex avvocato e senatore di Forza Italia molto vicino a Silvio Berlusconi, si sono svolti oggi a Santa Maria di Sala

I funerali dell’ex avvocato e senatore di Forza Italia, Niccolò Ghedini, si sono svolti nella mattinata di oggi a Santa Maria di Sala (Venezia), tre giorni dopo la sua scomparsa. Presenti tantissime autorità, ma non il Cavaliere Silvio Berlusconi, da sempre molto vicino a Ghedini.

Morte Niccolò Ghedini, a Santa Maria di Sala si sono svolti i funerali

I funerali di Niccolò Ghedini sono stati celebrati oggi nella chiesa di Santa Maria di Sala, un comune della città di Venezia. Tantissime autorità presenti, tra cui il presidente del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Padova, Sergio Giordani, il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, oltre alla presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, Silvio Berlusconi non era presente, ma in rappresentanza della sua famiglia ha, invece, presieduto la figlia Marina.

L’arrivo in chiesa e l’ultimo saluto dei più cari amici di Ghedini

Ad attende il feretro in chiesa c’era anche Thor, il terranova nero dell’ex avvocato, che ha aspettato il padrone accucciato in un lato. Gli amici avvocati di Ghedini hanno aspettato l’arrivo della bara per poggiare su di essa l’amata toga appartenuta a Niccolò.