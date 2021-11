Nicholas Ravaioli scomparso 12 anni fa, il nonno: “Trovatelo e posso morire felice”

Il nonno di Nicholas Ravaioli, scomparso nel 2009, ha fatto un nuovo disperato appello affinché venga ritrovato e possa abbracciarlo un'ultima volta.

Nuovo appello da parte del nonno di Nicholas Ravaioli, il ragazzo appena diciottenne scomparso 12 anni fa mentre era in casa sua a Forlì: l’anziano ha affermato che “se potessi vederlo adesso sono disposto a morire subito dopo averlo abbracciato, contento e felice“.

Nicholas Ravaioli scomparso: l’appello del nonno

Attraverso i microfoni della trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto?, l’uomo ha dichiarato che rivedere il nipote sarebbe la soddisfazione più grande della sua vita. “Io mi auguro solo che prima o poi si faccia vivo con un segnale, un recapito dove poterlo trovare e andarlo a prendere così lo potrei vedere prima di chiudere gli occhi” ha dichiarato commosso consapevole che non gli rimane molto tempo da vivere.

Il suo rammarico e rimorso che lo accompagna, ha aggiunto con le lacrime agli occhi, è quello di non aver mai capito i suoi problemi pur portandolo a scuola ogni giorno.

Nicholas Ravaioli scomparso, l’appello del nonno: la vicenda

La scomparsa di Nicholas risale al 17 giugno del 2009 quando, pur avendo la febbre e non sentendosi bene, il ragazzo uscì di casa per non ritornare mai più.

In quel momento la madre era uscita per comprargli le medicine e in casa c’era solo la nonna.

Dopo decine di chiamate andate a vuoto, quel giorno al suo cellulare rispose un uomo con voce alterata e accento straniero che disse alla madre del giovane di averlo ricevuto da un passante. Una delle ipotesi è che fosse entrato in brutto giro dato che aveva già avuto problemi di droga in adolescenza.

L’ultimo avvistamento risale a qualche mese dopo la scomparsa da parte di una zia che lo ha incrociato per caso mentre lui era in auto con un’altra persona. Poi più nulla.