Nicki Minaj incinta? Era tutto uno scherzo

Nicki Minaj ha trollato i suoi follower nel corso di una live su Instagram.

A quanto pare Nicki Minay non è realmente incinta. L’artista ha trollato i suoi follower nel corso di una live su Instagram affermando per finta di essere in dolce attesa e poi smentendo tutto in maniera scherzosa. La cantante ed ex modella trinidadiana leggendo una domanda ha risposto: “Non sono grassa, sono incinta”.

In seguito c’è stata però una correzione a quanto affermato prima dicendo: “Oh aspetta. Ho detto male? Mi dispiace. Penso di aver detto male. Volevo dire che non sono incinta, sono grassa”.

Nicki Minaj smentisce le voci sulla gravidanza

Come informa Xxlmag.com, molto probabilmente Nicki Minaj ha voluto smentire le voci che sono iniziate dopo la sua esibizione all’Essence Music Festival 2022 a New Orleans lo scorso 1° luglio.

Un utente su TikTok aveva pubblicato una clip di Nicki che balla su “Did It on’em” sul palco con la didascalia “È decisamente incinta”.

La polizia al Wireless Festival

Come fa sapere Independent La polizia è stata chiamata per aiutare a gestire la grande folla al Wireless Festival nel caldo soffocante prima dell’esibizione di Nicki Minaj. Dozzine di ufficiali sono stati schierati vicino al Finsbury Park di Londra il 10 luglio intorno alle 15.

Mylondon ha informato che oltre a Nicky Minaj in data di oggi era prevista l’esibizione di altri artisti quali Lil Baby, Polo G e Lildurk.