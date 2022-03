Nicola Guaglianone: a Vanzina, Cortina dovrebbe fare una statua

Roma, 25 mar. (askanews) – A Carlo Vanzina, Cortina dovrebbe fare una statua per il suo “Vacanze di Natale” che ha portato la cosiddetta ‘perla delle Dolomiti’ nell’immaginario di tutti gli italiani; a dirlo lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, a Cortina per il festival del corto Cortinametraggio.

“L’altro giorno io ho detto al sindaco Gianpietro Ghedina che a Carlo Vanzina Cortina dovrebbe dedicare una via, una piazza o addirittura una statua, perché Vanzina ha portato Cortina nell’immaginario di tantissime generazioni.

Mi ha detto che ci pensava. Perché sai, arrivi in uno stadio del ghiaccio… Uno come tanti. Ma pensare che qui c’è stata una scena di un film come Vacanze di Natale che è entrato veramente nel dna, Carlo Vanzina va elogiato in questo contesto” ha detto Guaglianone.