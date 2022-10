La tragedia nel Bresciano ha portato via Nicola Persico. Il 55enne è morto in ospedale a causa di un'embolia polmonare.

È morto a 55 anni Nicola Persico. L’uomo era un sub e la sua ultima immersione gli è stata fatale. La vittima lascia la moglie e un figlio giovane. Il ricordo degli amici.

Nicola Persico è morto a 55 anni: la tragedia al lago di Garda

Doveva essere un’immersione come tante nel lago di Garda, nel Bresciano. Purtroppo però Nicola Persico ha avuto dei problemi seri mentre emergeva dalle acque del lago. L’uomo ha avvertito un forte malore e non si è mai esclusa l’ipotesi di embolia polmonare. Soccorso dagli amici è stato necessario l’intervento urgente dei sanitari del 118 che l’hanno portato in codice rosso in ospedale. Nonostante il ricovero in terapia intensiva e l’intubazione, Nicola Persico non ha superato la notte.

I funerali e il ricordo degli amici sui Social Network

I magistrati non hanno disposto nessuna autopsia perchè le cause non sono da chiarire. Il corpo è stato restituito ai familiari che dovranno provvedere ai funerali del 55enne. Su Facebook ci sono tanti ricordi commossi da parte degli amici che lo descrivono come una “bella persona. Buono, di una bontà non di facciata, altruista e sempre sorridente“.