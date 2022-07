Nicola Piovani: “Benedetti i decreti che favoriscono la musica”

Roma, 28 lug. (askanews) – “Sono benedetti i decreti come questo e tutte le iniziative dell’amministrazione, della politica a favore delle attività musicali, della musica considerata non soltanto dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista dell’aggregazione sociale. Abbiamo capito tutti quanto è importante usare la musica per l’aggregazione sociale”: lo ha affermato in un video il compositore Premio Oscar Nicola Piovani, presente alla conferenza stampa di presentazione dei Nuovi centri di produzione Musica alla Casa del Jazz a Roma.

“Non mi stancherò mai di ripetere che all’inizio quando si è fondata l’Unione europea si fosse speso qualche spicciolo in più per creare orchestre europee, corpi di ballo europei, compagnie europee, forse sarebbe anche più facile superare certe barriere politiche ed economiche oggi”, ha aggiunto Piovani.

“Detto questo, non possiamo che essere felici di questo decreto che darà inizio a qualcosa di proficuo, e poi speriamo che il cammino non si interrompa bruscamente”, ha concluso il grande artista.

È grazie alla pubblicazione del decreto del direttore generale dello Spettacolo del 19 luglio 2022 che è arrivata l’ufficializzazione: sono sette i Centri di Produzione Musica ammessi a finanziamento Fus; cinque di questi operano nello specifico del mondo del jazz e sono: Centro Adriatico Produzione Musica Ets di stanza a Pescara, We-Start – Piemonte Orientale Music per iniziativa di Associazione Rest-Art di Novara, il Centro diretto dall Associazione Time in Jazz di Berchidda, il Centro Produzione Musica di Roma, con Casa del jazz ed Auditorium Parco della Musica (Fondazione Musica per Roma), Toscana Produzione Musica Ets sull’asse Firenze-Pisa (cinque soggetti aderenti a I-Jazz).

Sarà la Casa del Jazz, gestita dalla Fondazione Musica per Roma, la sede nella quale verrà attivato il coordinamento dei cinque Centri, e che sarà il fulcro della rete del mondo del jazz che si unisce per fare sistema.

(IMMAGINI UFFICIO STAMPA)