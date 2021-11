Nicola Pisu dopo l’addio al GF Vip: “Miriana Trevisan? Un capitolo chiuso!”

Nicola Pisu ha tuonato contro Miriana Trevisan una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip.

Non sono finite per il meglio le cose tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan e una volta lasciata la casa del Grande Fratello Vip il figlio di Patrizia Mirigliani ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con la showgirl.

Nicola Pisu: l’addio al GF Vip

Nicola Pisu è stato l’ultimo concorrente eliminato dal GF Vip 6. Una volta uscito dalla casa del reality show il figlio di Patrizia Mirigliani ha espresso la sua opinione su quanto accaduto tra lui e Miriana Trevisan e ha affermato che, da parte sua, il discorso con la showgirl è chiuso.

“Non andrei a fare nessuna cena con lei, non ci sarà nessuna cena con Miriana.

Quando dico una cosa è quella. È un discorso chiuso. Non ho la minima intenzione e il minimo piacere di incontrarla”, ha affermato categorico Nicola, e ancora: “Sono convinto che da parte mia non possa esserci amicizia né altro. Non mi sembra giusto. Ci ho creduto e sono stato sempre coerente”.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan: cos’è successo

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan i rapporti non sono finiti nel migliore dei modi e in particolare il figlio di Patrizia Mirigliani si è sentito “preso in giro” dalla showgirl, che inizialmente sembrava ricambiare i suoi sentimenti.

Fino alla fine Nicola si è mostrato interessato alla showgirl che però si è detta a disagio e non certa di voler proseguire con lui una storia all’interno del programma. Entrambi, durante la loro partecipazione al GF Vip, si sono guadagnati numerose critiche da parte dei telespettatori per via del loro comportamento.

Nicola Pisu: l’esperienza al GF Vip

Nonostante le cose con Miriana Trevisan non siano finite per il meglio Nicola Pisu si è detto felice di aver fatto l’esperienza del GF Vip e ha ringraziato i tanti che, durante questi mesi, lo hanno seguito e hanno fatto il tifo per lui.

Il giovane concorrente del GF Vip ha già potuto riabbracciare sua madre, Patrizia Mirigliani, che ovviamente non ha perso occasione per fare il tifo per lui e per stargli accanto una volta uscito. Nicola Pisu riuscirà a trovare l’amore al di fuori del reality show? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata.