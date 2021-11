Nicola Pisu: “Miriana ha giocato con i miei sentimenti, non la rivedrò”

Nicola Pisu si è sfogato contro Miriana Trevisan dopo il suo addio al Grande Fratello Vip.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha specificato di non avere intenzione di rivedere Miriana Trevisan, che ha ferito i suoi sentimenti.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan

I rapporti tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono finiti nel peggiore dei modi e il giovane figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di essersi sentito sedotto e abbandonato dalla showgirl incontrata nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la sua eliminazione dal programma Nicola Pisu ha ammesso di non essere intenzionato a ristabilire un rapporto con la showgirl e si è sfogato contro di lei affermando: “Con Miriana sono sempre stato sincero, non ho mai nascosto i miei sentimenti, ma lei non è stata molto generosa con me. Le ho dimostrato affetto in tutti i modi, abbiamo trascorso momenti meravigliosi… Sono cose che non si possono dimenticare, perché erano, almeno da parte mia, fatte con il cuore”, ha affermato, e ancora: “Mi ha detto che provava attrazione per me, e che ci avrebbe pensato non appena finiva il programma.

Io ci ho creduto, ma adesso dice tutt’altra cosa. A mio parere Miriana non ha mai avuto le idee chiare, e ha messo le mani avanti per paura di essere fraintesa. A conti fatti, lei di me era solo attratta, mentre io me ne ero innamorato… In quei momenti intimi tra noi non stavo scherzando, il mio sentimento per Miriana era assolutamente vero”.

Nicola Pisu e Patrizia Mirigliani

Una volta lasciato il programma di Alfonso Signorini Nicola Pisu è tornato da sua madre, Patrizia Mirigliani, che aveva fatto di tutto per metterlo in guardia rispetto al rapporto con Miriana Trevisan e che in molti, per questo motivo, avevano giudicato invadente.

“Mia madre si è preoccupata per me, perché dall’esterno notava questa nostra grande differenza e ovviamente ha fatto di tutto per difendermi. Aveva paura che mi affezionassi troppo a Miriana, ma ci aveva visto lungo essendo una donna di esperienza”.

Nicola Pisu: la vita privata

Oggi Nicola Pisu è single e ha dichiarato di essere deluso e amareggiato per l’esperienza vissuta con Miriana Trevisan. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha ammesso di volersi concentrare sul suo sogno di creare una società di produzione cinematografica e al momento ha preferito non rivelare altro in merito ai suoi progetti futuri.