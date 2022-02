Nicola Savino, il dramma: “Non è facile da superare”

Nicola Savino ha svelato per la prima volta i retroscena del suo passato buio e della grave malattia del padre.

Nicola Savino ha confessato per la prima volta i drammi che hanno caratterizzato la sua infanzia e che hanno profondamente segnato la sua vita di adulto.

Nicola Savino: i drammi

Per la prima volta Nicola Savino si è confessato a cuore aperto, rivelando di essersi sottoposto a un periodo d’analisi per cercare di superare alcuni dei problemi a lui causati dall’ansia e dagli strascichi dovuti alla sua difficile infanzia.

Il padre del conduttore infatti era affetto da depressione e per Nicola Savino sarebbe sempre stato difficile riuscire a convivere con la sua malattia, che ha costretto l’uomo a trascorrere molto tempo distante da suo figlio.

“Lui lavorava spesso all’estero, in Medio Oriente, per l’Eni. Quando tornava dai suoi lunghi viaggi mi portava delle radio, che io poi smontavo, forse nella speranza di trovarci dentro lui. Da quando sono nato ai miei 14 anni non c’è stato praticamente mai”, ha spiegato il conduttore, e ancora: “Ha avuto una depressione fortissima.

Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata. Non è semplice per un figlio crescere con un genitore gravemente depresso. Eppure posso dire con certezza che nonostante la malattia non ha mai fatto mancare a me e alle mie sorelle l’amore”.

I problemi d’ansia

Oggi il celebre volto tv sembra aver ritrovato la serenità accanto a sua moglie, Manuela Suma, ma non ha fatto segreto che non sarebbe facile convivere con lui per via dei suoi problemi d’ansia:

“Non sono una persona con cui è facile convivere.

Sono piuttosto permaloso e ansioso… dormo anche poco e male, di base in due tempi: solitamente qualche ora, poi mi sveglio, magari leggo il giornale in piena notte e alla fine mi riaddormento”, ha ammesso, specificando anche che vivrebbe l’assenza del padre come un suo costante problema. Il conduttore riuscirà mai a superare il lutto e i segni lasciati dalla malattia di suo padre nel suo cuore?