Nicola Savino svela un retroscena sul ritiro di Roger dall'Isola dei Famosi e cita Enzo Paolo Turchi.

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Roger Balduino ha fatto il suo ingresso in studio. Il modello ha spiegato il motivo del suo ritiro, ma l’opinionista Nicola Savino ha rivelato un retroscena esilarante, che nessuno si aspettava.

Roger Balduino è stato costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi a causa di “problemi medici“. Nel corso dell’ultima diretta del reality, ha fatto il suo ingresso in studio e ha parlato delle sue condizioni di salute. Al suo discorso, però, si è aggiunto un particolare inedito. A svelare il retroscena esilarante è stato l’opinionista Nicola Savino.

Il modello è entrato in studio zoppicando e, ovviamente, non ha potuto scendere la scala.

Roger ha utilizzato il ledwall, generalmente riservato alla conduttrice Ilary Blasi. Balduino, appena ha avuto la parola, ha dichiarato:

“Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”.