Nicolas Vaporidis in infermieria: finale a rischio?

Nicolas Vaporidis è finito in infermeria all'Isola dei Famosi e in tanti hanno temuto per un suo possibile ritiro dallo show.

Nicolas Vaporidis si è sentito male all’Isola dei Famosi e, secondo indiscrezioni, avrebbe rischiato di non arrivare alla finale dello show.

Nicolas Vaporidis: la finale a rischio

Nelle ultime ore all’isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha avuto un infortunio e, poco dopo, Nicolas Vaprodis ha accusato un probabile calo di zuccheri.

In molti tra i fan del programma si sono preoccupati per le condizioni dei due naufraghi e hanno temuto che per loro la finale fosse a rischio. Al momento Nicolas Vaporidis è tornato in gioco, mentre Edoardo Tavassi continua a restare in infermieria.

Il prolungamento dello show

Nei giorni scorsi in tanti si sono lamentati con la produzione dello show per via del prolungamento del programma. A causa di questo infatti, molti dei concorrenti hanno deciso di lasciare l’Isola e hanno fatto ritorno in Italia.

Tra questi – secondo i fan – avrebbero potuto esserci alcuni dei papabili vincitori dello show che, per ovvie ragioni, si sono visti costretti a lasciare anticipatamente il programma prima della fine. In molti tra i concorrenti del programma hanno accusato ovviamente i morsi della fame e le difficoltà causate dal vivere sull’isola e il prolungamento della loro permanenza non ha fatto altro che rendere ancora più precarie le loro condizioni.