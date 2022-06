Nicolas Vaporidis lascia l'Isola dei Famosi: il naufrago, visibilmente provato, è stato portato in infermeria.

Brutto colpo per i fan di Nicolas Vaporidis. Il naufrago è stato costretto a lasciare L’Isola dei Famosi per fare dei “controlli medici“. L’attore tornerà in gioco oppure farà la fine di Roger Balduino? Al momento, la produzione del reality honduregno resta in silenzio.

Nicolas Vaporidis lascia l’Isola dei Famosi

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi verrà di certo ricordata per il numero dei naufraghi che, nel corso dei mesi, hanno dovuto fare ricordo alle cure dell’infermeria. Dopo Mercedesz Henger, che si è ferita ad una mano ed è stata medicata con quattro punti di sutura, è stato il turno di Nicolas Vaporidis. L’attore, visibilmente provato, ha dovuto lasciare Playa Ultimo Sfuerzo.

Nicolas Vaporidis in infermeria

“Nicolas abbandona momentaneamente Playa Ultimo Sfuerzo per un controllo medico #Isola“, si legge a didascalia di un filmato condiviso dal profilo Instagram ufficiale del reality honduregno. Nel video in questione, Vaporidis appare piuttosto provato, tanto che Edoardo Tavassi ha devuto aiutarlo a salire in barca. Al momento, non sappiamo cosa sia successo all’attore.

Vaporidis tornerà all’Isola dei Famosi?

Considerando che Nicolas è il primo finalista dell’Isola dei Famosi, la domanda sorge spontanea: tornerà in gioco? Per ora, la produzione del reality non si è espressa in merito.

I fan sperano che Vaporidis si riprenda, anche perché, secondo i sondaggi, è uno dei concorrenti preferiti per la vittoria.