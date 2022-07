Nicolas Vaporidis, in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato il motivo per cui non parla mai delle sue ex fidanzate.

Nicolas Vaporidis non parla delle ex: il motivo

Nicolas Vaporidis, vincitore dell’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua esperienza e ha spiegato il motivo per cui non parla delle sue ex fidanzate, tra cui Giorgia Surina. “Non lo trovo elegante. Parlarne fa perdere valore ai rapporti. Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo.

Sono cose nostre” ha dichiarato l’attore romano, che è sempre stato ossessionato dalla privacy.

Perché ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi?

Nicolas Vaporidis ha accettato di andare all’Isola dei Famosi, ma per molti è stata una scelta del tutto inaspettata, soprattutto per via della sua vera ossessione per la privacy. “Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica.

Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte. Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di contatti, lontananza da chi ami, devi combattere con la testa” ha spiegato l’attore.