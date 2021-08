Nicole Daza sulle nozze con Marcell Jacobs: “Matrimonio doppio con Tamberi e Chiara, perchè no?”

La fidanzata di Marcell Jacobs pensa al matrimonio con il campione olimpico e risponde alle accuse indirizzate al compagno dopo la sua vittoria.

Ha emozionato l’Italia intera la vittoria di Marcell Jacobs, che ha vinto la medaglia più prestigiosa e ambita nello stesso giorno in cui Gianmarco Tamberi trionfava nel salto in alto. Una vittoria che passa alla storia e risveglia l’orgoglio azzurro.

A commuovere gli italiani è anche la dedica d’amore indirizzata alla compagna e madre dei suoi tre figli, Nicole Daza: dopo la proposta di matrimonio avanzata da Tamberi alla fidanzata Chiara, Jacobs promette alla sua amata di portarla presto all’altare. Nicole Daza è felice ed entusiasta pensando al futuro matrimonio con il suo campione olimpico e commenta l’ipotesi di nozze doppie insieme a Gianmarco e Chiara.

Nicole Daza pensa al matrimonio con Jacobs: ipotesi nozze doppie con Gianmarco e Chiara

Il Corriere della Sera ricorda alla fidanzata di Jacobs che Malagò “sogna un matrimonio doppio: Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi e Marcell Jacobs con Nicole Daza. Quasi insieme, come in gara a Tokyo”. E Nicole Daza ne sembra entusiasta. “Perché no, sarebbe super”, ha commentato.

Nell’intervista al Corriere della Sera, la fidanzata di Jacobs ha parlato di lui confidando: “Ama tanto la famiglia come non ho mai visto in nessun ragazzo.

Se gli dai un euro te ne restituisce due. Il difetto è che si dimentica le cose, a volte sta sulle nuvole. Quando gli chiedo le cose, non le fa. Però vabbè ci sta!”.

Nicole Daza pensa al matrimonio con Marcell Jacobs e risponde alle accuse

Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision e della Nazionale italiana agli Europei di calcio, dall’estero non sono mancate le assurde accuse neppure nei confronti delle nuove medaglie d’oro vinte dai nostri connazionali alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Protagonista delle ultime accuse è Marcell Jacobs, che dopo la vittoria nei 100 metri (con record europeo) è finito nel mirino delle critiche.

A rispondere alle velate accuse di doping provenienti dalla stampa degli Stati Uniti e della Gran Bretagna è proprio Nicole Daza, la compagna di Jacobs, la quale ha sottolineato: “Marcell vorrebbe rispondere, gli dà fastidio. Non mi sorprende che lo pensino, di solito a vincere sono americani o giamaicani. Due medaglie importanti che vanno agli italiani. Capisco che possa dar fastidio, ma conosco lo sforzo fatto da Marcell e non ho dubbi. Io ne ho sorriso, non mi tocca”.

Nicole Daza pensa al matrimonio con Marcell Jacobs e immagina il futuro televisivo del campione

Nicole Daza commenta anche l’ipotesi di un futuro televisivo per il suo compagno. Lei lo vedrebbe bene a “Ballando con le stelle”.

Infatti, ha commentato: “Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”.