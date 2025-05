Nicole Kidman a Cannes riceve il premio "Women in Motion"

Roma, 19 mag. (askanews) – Nicole Kidman è arrivata a Cannes per ricevere il premio “Women in Motion” che gruppo internazionale del lusso Kering assegna ogni anno alle artiste che, attraverso la loro carriera e il loro impegno, promuovono il ruolo delle donne nel cinema e nella società. Maestra delle cerimonie Salma Salma Hayek, moglie del presidente di Kering François-Henri Pinault.

Splendente come al solito, avvolta in un abito rosso fuoco, l’attrice australiana ha detto: “Sono molto felice di essere qui per sostenere la vice delle donne nella narrazione contemporanea, non solo le registe ma anche le scenografe, le produttrici, le attrici, direttrici della fotografia. Finalmente siamo in tante”.

Salma Hayek ha spiegato: “Lei ha aperto la strada a molte di noi. E’ sempre stata molto attenta alle cause femminili. Ha sempre lavorato con registe donne, le ha sostenute. Incarna esattamente tutto quello che noi vogliamo difendere”.