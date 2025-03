Nicole Kidman nel thriller "Holland": a rivederlo fa davvero paura

Roma, 26 mar. (askanews) – Nicole Kidman in un thriller inquietante dove nulla si rivela essere come sembra.

Arriva su prime Video, dal 27 marzo, il film “Holland” diretto da Mimi Cave in cui l’attrice interpreta Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta e felice, con suo marito, Matthew Macfadyen, e il figlio, in una ridente cittadina piena di tulipani, Holland, appunto, in Michigan.

Nancy e il collega, interpretato da Gael Garcìa Bernal, a poco poco iniziano a far luce su un segreto oscuro che si nasconde nella loro comunità, svelando una realtà tutt’altro che perfetta.

o visto finito sono rimasta incantata – ha detto l’attrice – molte cose non le avevo viste perché non ero lì quando le hanno girate e devo dire che ci sono alcune scelte davvero coraggiose. È sempre meraviglioso vedere cose nuove, che non hai mai visto, che hai immaginato, ma non eri lì…. E ho avuto paura…. Lo confesso: ho davvero paura. Non posso dire altro”….

“Ma ho amato anche i colori e il modo in cui ha creato questo mondo, i costumi, le ambientazioni, abbiamo avuto un direttore della fotografia incredibile”.

“Penso che sia davvero un film cupo, divertente, strano e profondamente umano. Ed è molto elegante e ben realizzato” ha aggiunto Matthew Macfadyen.

Garcìa Bernal è rimasto affascinato da come la storia cambi rapidamente prendendo una svolta incredibile tanto da non capire cosa stia succedendo:

“E poi i tulipani, sempre questi tulipani”. “Ecco perché siamo circondati anche qui da tulipani”.