Nicole Mazzocato è diventata mamma di Paolo

Un amore sbocciato da poco ma già trasformatosi in qualcosa di importante: l'influencer Nicole Mazzocato è diventata mamma felice del piccolo Paolo

Fiocco azzurro e gioia infinita per Nicole Mazzocato che è diventata mamma dell’adorabile Paolo, il piccolo è nato nel pomeriggio del 14 agosto per la gioia anche di papà Armando Anastasio, calciatore del Monza. L’annuncio è stato dato dalla coppia con una storia social su Instagram e con uno scatto che ritrae l’ex conteggiatrice di Uomini e Donne in ospedale col bambino tra le braccia e il compagno al suo fianco.

Nicole Mazzocato è diventata mamma

Leggo spiega che Nicole ed Armando “stanno insieme da solo un anno”, ma che il loro era stato “un colpo di fulmine”. E da quel forte sentimento che ha fatto irruzione nella vita dell’influencer sono nate scelte importanti prima ed è nata una nuova vita dopo. Le scelte? Nicola aveva deciso di lasciare Roma per traslocare in Friuli Venezia-Giulia, dove il Armando giocava all’epoca cioè nel Pordenone. Poi era nato il desiderio di avere un figlio e adesso è nato Paolo.

Le foto con “l’amico” passeggino

Proprio attraverso le su storie Instagram Nicole aveva rivelato ai suoi fan di “voler tenere lontano il piccolo Paolo dai social, almeno nel primo periodo”. Qualche giorno fa infatti l’influencer aveva postato solo le foto di lei con un passeggino che aveva scherzosamente chiamato “il mio migliore amico”, questo a simboleggiare la sua nuova vita di mamma.