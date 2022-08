Nicole Mazzocato racconta il parto del piccolo Paolo e dà un consiglio a tutte le future mamme.

Lo scorso 14 agosto, Nicole Mazzocato è diventata mamma del piccolo Paolo, frutto dell’amore che la lega al calciatore Armando Anastasio. A distanza di qualche giorno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato il parto.

Nicole Mazzocato racconta il parto

Nicole Mazzocato è diventata mamma del piccolo Paolo, venuto alla luce con parto naturale il 14 agosto 2022 alle ore 15:22. Il bimbo, primo frutto dell’amore che la lega ad Armando Anastasio, è nato nell’ospedale di Belluno, città natale dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nicole ha potuto contare sul sostegno del compagno e dei genitori, che vivono ancora nella località veneta. La Mazzocato, via Instagram, ha raccontato il parto:

“Mi sto riprendendo. Noi stiamo benissimo. Ieri è stata tosta sono arrivata alle 8:30 in ospedale con contrazioni e dilazione di 3 cm. Ho partorito alle 15:22″.

La scelta dell’epidurale

Nicole, dopo un travaglio di qualche ora, ha deciso di fare l’epidurale, scelta che consiglia a tutte le future mamme. Ha dichiarato:

“Ho fatto l’epidurale e lo rifarei mille volte anzi lo consiglio a tutte. (…) Con me c’era Armando che ha assistito al travaglio dal minuto zero ed è tutto andato per il meglio. E’ stato un parto naturale e si è concluso con solo 2 punti di lacerazione”.

La Mazzocato ha proseguito il racconto del parto, rivelando che il piccolo Paolo è, per ora, un vero e proprio angioletto.

Il parto di Paolo: una grandissima emozione

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato che il primogenito è “lungo 52 cm e pesa 3,20 kg“. Per il momento, “si è già attaccato benissimo per mangiare“. Nicole e Armando stanno vivendo un momento di gioia immensa e non fanno altro che guardare il loro “Paolino“. La Mazzocato ha concluso:

“E’ stata un’emozione enorme. E Paolo oltre ad essere un bambino bellissimo è anche bravissimo per ora”.

Nicole ha concluso il racconto del parto sottolineando che, per scelta sua e del neo papà, il bimbo verrà mostrato sui social il meno possibile.