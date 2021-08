Nicole Mazzocato vittima di uno stalker: “Costretta a cambiare casa”

Nicole Mazzocato ha svelato via social di esser stata vittima di uno stalker e di esser stata costretta a cambiare casa.

Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne, ha confessato via social il suo dramma: per diverso tempo sarebbe stata letteralmente perseguitata da uno stalker.

Nicole Mazzocato: lo stalker

Trattenendo a stento le lacrime Nicole Mazzocato ha confessato via social la persecuzione da lei subita da uno stalker.

L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, dopo aver denunciato l’uomo, sarebbe stata costretta persino a cambiare casa. Oltre a degli insisenti messaggi via social infatti, la persona in questione avrebbe iniziato a presentarsi nei pressi della sua abitazione. Nicole Mazzocato ha ammesso di essersi presa una “pausa” dai social – senza postare foto o video – proprio per non ricevere più messaggi dal suo stalker.

“Avevo uno stalker che mi seguiva, che mi scriveva su Instagram.

Non ho mai risposto e i suoi messaggi inizialmente non mi sembravano tanto gravi da doverlo bloccare. Sapeva dove abitavo, si è presentato sotto casa mia”, ha confessato la ragazza, e ancora: “Una sensazione orribile. Ogni cosa che facevo, dicevo, questa persona continuava a pensare che lo facessi per lui. Non volevo bloccarlo perché avevo paura delle ripercussioni. Per questo motivo ho cambiato casa”. In tanti sui social hanno ascoltato il suo dramma e le hanno inviato messaggi di sostegno e di solidarietà.

Nicole Mazzocato non è l’unica vip ad aver subito la persecuzione di uno stalker: come lei anche Giada De Blanck, Barbara D’Urso e Sabrina Ferilli sono state costrette a sporgere denuncia per episodi simili.

Nicole Mazzocato: cosa fa oggi

Dopo la rottura da Fabio Colloricchio Nicole Mazzocato si è legata all’imprenditore inglese Thomas Teffah, con cui la liaison è presto naufragata. Nel 2021 le sono stati attribuiti un flirt con Salmo e uno con Mario Balotelli, ma lei non ha mai fornito conferme in merito.

Nicole Mazzocato: i disturbi alimentari

A causa delle critiche da lei ricevute via social Nicole Mazzocato ha rivelato di aver sfiorato l’anoressia.

“Ogni volta che arrivavano commenti negativi, io accumulavo, accumulavo, accumulavo. Poi arriva un punto in cui scoppi, non ce la fai più. Io sono arrivata a pesare 39 kg. Ho sfiorato l’anoressia. Quindi io mi vedevo che non stavo bene, però allo stesso non pensavo fosse così grave, fino a quando io non avevo più voglia, non avevo più voglia di vivere. Perdevo la percezione delle cose, non aveva più valore la mia vita. Ho pensato di togliermi la vita, ero in un tunnel nero, non riuscivo ad uscirne”, ha dichiarato la ragazza che oggi starebbe cercando di ritrovare la serenità.