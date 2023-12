Nicole Murgia contro il GF: frecciatina a concorrenti e autori

Nicole Murgia, concorrente della passata edizione del GF, si è scagliata contro il programma condotto da Alfonso Signorini. Le sue parole sono una chiara frecciatina agli attuali concorrenti e agli autori.

Via social, Nicole Murgia ha lanciato una sonora frecciatina al GF. L’ex Vippona, che ha ancora il dente avvelenato per come sono stati trattati tutti i concorrenti della sua edizione, ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo nel reality con Massimiliano Varrese.

Dopo l’ultima puntata del GF, Nicole Murgia ha tuonato:

Ricordiamo che nell’edizione dell’attrice sono stati fatti fuori Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro per atteggiamenti simili a quelli di Massimiliano Varrese.

Le parole di Nicole Murgia arrivano dopo l’ultima puntata del GF, quella che ha visto Massimiliano Varrese scusarsi pubblicamente per i suoi atteggiamenti. L’attore ha dichiarato:

“Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti. Vedendomi dall’esterno, so che questo atteggiamento può essere interpretato come mi dici e me ne scuso. Non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e mi scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a in reality, sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Mi rendo conto che non è il messaggio che volevo portare qua e per cui sono stato scelto. Ho sempre fatto del bene nella mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà”.