Nicole Murgia difende il fratello: Alessandro è andato in ospedale da Vittoria Deganello

Nicole Murgia ha rotto il silenzio sulla nascita della bambina che Vittoria Deganello ha avuto dal fratello Alessandro. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha difeso il familiare, sottolineando che si è recato in ospedale per conoscere la pargola.

Nicole Murgia difende il fratello: Alessandro è con Vittoria Deganello

Vittoria Deganello è diventata mamma della piccola Ginevra, la bambina nata da una breve passione con Alessandro Murgia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha vissuto tutta la gravidanza da sola e anche il parto non è stato da meno. Nonostante tutto, sembra che il papà della bimba si sia recato in ospedale per riconoscerla. Questa, almeno, è la versione fornita da Nicole Murgia, che è scesa in campo per difendere il fratello.

Le parole di Nicole Murgia su Alessandro e Vittoria

Nicole, attraverso il suo profilo Instagram, ha dichiarato:

“Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so. Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Non ho nient’altro da aggiungere riguardo questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social. Sono inutili per me in questo momento”.

La Murgia ha deciso di rompere il silenzio perché ha ricevuto tanti messaggi che accusavano il fratello di non essere andato in ospedale da Vittoria.

Nicole Murgia: la richiesta ai fan

Chiarito che Alessandro è andato in ospedale da Vittoria perché Ginevra è sua figlia, Nicole ha fatto una richiesta ai fan. La Murgia ha dichiarato: