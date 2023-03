Nicole Murgia: "Mio fratello riconoscerà la figlia di Vittoria Deganello"

Nicole Murgia ha rotto il silenzio in merito alla figlia che suo fratello attende con Nicole Murgia, da lui lasciata – sembra – dopo aver appreso della gravidanza.

Nicole Murgia: la confessione su Vittoria Deganello

Alessandro Murgia aveva da poco avuto il suo secondo figlio quando avrebbe tradito la sua storica fidanzata con l’ex volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello, rimasta incinta a pochi mesi dall’inizio della loro liaison. Secondo indiscrezioni il calciatore non avrebbe accettato di crescere la bambina dell’ex volto di UeD e per questo avrebbe fatto perdere le sue tracce sui social. Durante i 9 mesi di gravidanza Vittoria Deganello si è più lamentata perché avrebbe affrontato la gravidanza da sola e senza il sostegno dei familiari del suo ex.

In queste ore Nicole Murgia, sorella del calciatore, ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha detto: “Io credo che i bambini non c’entrino niente in queste cose, la bambina farà parte della famiglia per tutti. È la figlia di mio fratello. Lei non mi ha scritto, non ci siamo parlate dopo che sono uscita. Ci siamo sentite un po’ di tempo fa. Quando ci sono delle incomprensioni, quando c’è un po’ di rabbia si fa fatica anche a parlare”, ha affermato, e ancora: “Io penso che in primis debbano chiarirsi loro due e risolvere le cose loro due, poi lui è mio fratello. Io lo difenderei fino alla morte di fronte a qualsiasi cosa”. Al momento Vittoria Deganello non ha commentato la questione e in tanti si chiedono se lo farà.