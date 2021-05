Nicole Orlando, la storia dell’atleta: dalle Paralimpiadi ai libri

Nicole Orlando è un'atleta paralimpica di 27 anni. Detiene record mondiali ed europei in diverse discipline, ha anche pubblicato il libro "Vietato dire non ce la faccio".

Nicole Orlando è un’atleta paralimpica da record: nel 2015 partecipa ai mondiali di Bloemfontein in Sudafrica e vince ben quattro ori e un argento nei 100 e 200 metri, nella staffetta 4×100, triathlon e salto in lungo. Detiene il record del mondo nel triathlon e quello europeo nei 100 metri e nel salto in lungo.

Si allena da quando aveva 3 anni grazie al supporto dei genitori e della società di ginnastica La Marmora – Team Ability Biella.

Grazie alle sue ottime performance in Sudafrica è riuscita a ottenere il riconoscimento italiano da parte di figure di spicco come Matteo Renzi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha affermato: “L’Italia è ricca di persone e di esperienze positive.

A tutte loro deve andare il nostro grazie.”

Un orgoglio per il nostro Paese, nonché una dimostrazione di grande determinazione e passione per lo sport: la diversità non è uno stigma e Nicole lo urla a gran voce.

Oltre alla partecipazione ai Trisome Games di Firenze nel 2016, Nicole si è piazzata quinta con il ballerino Stefano Oradei nell’undicesima edizione del programma Ballando con le stelle ed è anche comparsa in libreria con la storia autobiografica “Vietato dire che non ce la faccio“, scritta a quattro mani con la giornalista Alessia Cruciani.

Il libro, edito Piemme Edizioni, è stato il trampolino di lancio per l’inserimento di un estratto all’interno di un sussidiario delle scuole elementari. Un grandissimo successo per la ventisettenne, che continua la corsa verso i suoi personali traguardi: l’eliminazione dello stigma presente sulle persone con sindrome di Down e l’accettazione di standard estetici più inclusivi.

Nicole posta la foto su Instagram e commenta così: “Bambini e bambine non odiatemi 🙈 Mi segnalano che sono diventata anche materia di studio 😳🤣🤣”