A distanza di qualche giorno dalla scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati. L’ex tronista ha vuotato il sacco, spiegando perché ha mollato il fidanzato.

Nicole Santinelli: perché ha lasciato Carlo Alberto?

Dopo l’annuncio di Carlo Alberto Mancini sulla rottura con Nicole Santinelli, anche lei ha rotto il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un audio su Instagram, spiegando perché ha lasciato il fidanzato. Sembra che la love story sia arrivata al capolinea perché hanno visioni diverse dell’amore. “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo io l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro“, ha esordito Nicole.

Nicole Santinelli vuota il sacco

La Santinelli ha proseguito spiegando perché ha lasciato Carlo Alberto:

“La mia scelta deriva dalle particolari emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa“.

Nicole ha spiegato che lei e l’ex fidanzato avrebbero dovuto comunicare la rottura insieme, ma lui ha preferito farlo in una diretta Instagram, mezz’ora dopo l’accaduto. L’ex tronista ha proseguito:

“Dopo neanche 30 minuti che c’eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare tutto a voi. Piuttosto, visto la buona vede con la quale ci siamo lasciati, mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o perlomeno avere il tempo di metabolizzare la mia delusione”.

Nicole Santinelli tira in ballo Andrea Feroglio

A questo punto, Nicole ha tirato in ballo l’altro corteggiatore Andrea Feroglio, sottolineando che non può negare quello che ha provato per lui a Uomini e Donne. In merito a Carlo Alberto ha concluso:

“Arrivata alla consapevolezza che il mio sentimento non sarebbe cresciuto, ho preferito dire la verità facendo la cosa giusta per entrambi”.

Su Andrea, invece, ha ammesso: