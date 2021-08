Nicoletta Orsomando, quando l’ex annunciatrice riunì le Signorine Buonasera per i suoi 90 anni

"Era una vestale del teleschermo", così Pippo Baudo ha ricordato Nicoletta Orsomando. La foto della reunion con le Signorine Buonasera è ormai Storia.

“Era una vestale del teleschermo”, così il noto conduttore Pippo Baudo ha definito Nicoletta Orsomando, storica Signorina Buonasera che, per oltre 40 anni è entrata con garbo nelle case di milioni di italiani. La figura di Nicoletta Orsomando è stata soprattutto sinonimo di famiglia, di una televisione rassicurante che oggi non esiste più.

La sua è stata una figura iconica tanto che nel 2019, in occasione dei suoi 90 anni ha voluto ancora una volta rievocare questa gloriosa era riunendo alcune delle storiche Signorine Buonasera. Una foto che è ormai diventata un pezzo di Storia, il simbolo di un periodo al quale gli italiani guardano con nostalgia.

Nicoletta Orsomando foto reunion, un’immagine che ha superato la prova del tempo

Paola Perissi, Gabriella Farinon, Rosanna Vaudetti, Aba Cercato, Maria Giovanna Elmi (ricordata con affetto come la fatina della televisione italiana) e naturalmente al centro spiccava lei, Nicoletta Orsomando sorridente in occasione del raggiungimento dei 90 anni.

Anche in un periodo storico come questo dove tutto corre veloce, la foto della ex annunciatrice con le storiche Signorine Buonasera, è riuscita a superare la prova del tempo, riportando immediatamente milioni di italiani a quel periodo dove a fare da intrattenimento non era lo schermo dello smartphone, bensì l’aspetto forse più rassicurante del televisore di casa, che nei primi anni ’50 era addirittura considerato un lusso.

Nicoletta Orsomando foto reunion, l’inizio in televisione “per curiosità”

In una vecchia intervista rilasciata ad ANSA nel 2011, Nicoletta Orsomando raccontò come a spingerla a fare il provino fu il padre: ”Era presente alla visita che mi fece una collega di un corso per annunciatori radio e mi disse ‘Scusa, che cosa ti costa, vai a vedere, per curiosita’. E cosi’ ho partecipato a questo primo provino, poi ne sono scaturiti altri”. L’ex annunciatrice ricordò come a quel tempo gli apparecchi erano ancora molto pochi e come le evoluzioni portate dalla televisione avvennero per gradi.

Nicoletta Orsomando foto reunion, il ricordo di Pippo Baudo

A spendere parole significative e piene di affetto su Nicoletta Orsomando il noto conduttore Pippo Baudo che ha dichiarato: “Lei mi disse che lo zio, un musicista dell’Accademia di Santa Cecilia, andava in pensione e voleva vendere la casa che non gli serviva più. Io la vidi, mi piacque e la comprai, e adesso ci abito ancora”.

Sulle Signorine Buonasera ha dichiarato: “Le annunciatrici erano delle dive domestiche, avevano una camera fissa sui loro primi piani, senza cameraman. Loro arrivavano, si truccavano da sole e facevano gli annunci. Erano delle vere e proprie vestali del teleschermo”.