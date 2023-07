Nicolò Castellana: la ridefinizione del concetto di fitness

Roma, 24 lug. (askanews) – Come ridefinire il concetto di fitness? Lo spiega Nicolò Castellana che ha deciso di adattarsi e seguire la trasformazione

che sta vivendo il panorama del fitness, con nuovi approcci e un format, Smart Fit, che si sta diffondendo sempre di più.

Nicolò Castellana, esperto e imprenditore Fitness:

“Smart Fit è una nuova modalità di allenamento, fondamentalmente si tratta di macchinari ai quali è stato installato un software di intelligenza artificiale che aiuta l’utente a programmare, definire e controllare al meglio il proprio allenamento. Quindi è un allenamento adattivo. Le macchine percepiscono se l’utente si sta allenando in maniera più o meno performante e adattano allenamento e carichi in base a questa tipologia di performance”.

Da qui sono nati i suoi due centri a Genova, che stanno ridefinendo il concetto stesso di allenamento offrendo servizi personalizzati, un approccio completo alla salute e al benessere, e una tecnologia all’avanguardia per migliorare l’esperienza dei clienti:

“Oggi solo una parte delle persone è altamente motivata per andare in palestra e quindi abbiamo pensato ad un servizio rivolto a chi non ha tutta questa motivazione. Negli anni abbiamo individuato chiedendo ai nostri utenti quali erano le problematiche ad avvicinarsi al fitness. Così abbiamo creato

Smart Fit”.

I suoi centri sono stati aperti rispettivamente nel 2012 e nel 2014, seguendo inizialmente un modus operandi simile ai classici servizi low cost. Tuttavia, nel corso degli anni, Castellana è riuscito a capire le limitazioni di questo format apportando modifiche, per offrire una qualità di servizio superiore ma a

prezzi competitivi. Il team di professionisti dei centri fitness prevede la presenza di preparatori atletici, personal trainer, nutrizionisti e biologi, che lavorano insieme per fornire un supporto completo ai clienti e guidarli verso i loro obiettivi.