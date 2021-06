Nicolò Scalfi, ex concorrente di Caduta Libera, ha rivelato come sarebbe cambiata la sua vita dopo la vittoria del montepremi da 760mila euro.

Nicolò Scalfi è stato concorrente di Caduta Libera nella stagione 2018-2019, dove si è conquistato il ruolo di uno dei campioni più “longevi” del programma tv e soprattutto dove ha ottenuto la vittoria di 760mila euro in gettoni d’oro. Scalfi ha confessato come sarebbe cambiata la sua vita dopo la vittoria del montepremi.

Nicolò Scalfi ieri e oggi: la confessione

Dopo la vittoria del montepremi in gettori d’oro di 760mila euro, l’ex concorrente di Caduta Libera Nicolò Scalfi ha deciso di togliersi qualche sfizio: dopo aver viaggiato per la Spagna ha deciso di cambiare corso di studi (da Design è passato alla facoltà di Lettere Moderne dell’università Cattolica di Brescia) e a seguire ha regalato a sua madre una cucina nuova.

Il ragazzo ha dichiarato che avrebbe ricevuto la somma del montepremi “divisa” in più parte: una prima parte dopo 6 mesi dalla sua partecipazione al programma e, il resto, nei mesi successivi. Nicolò ha ammesso che la sua vita non sarebbe cambiata più di tanto dopo la sua vittoria, ma ha anche ammesso che sicuramente sarebbe mutato il suo rapporto con le ragazze.

Nicolò Scalfi: la passione per il canto

Oltre ad aver assecondato alcune delle sue grandi passioni ed essersi tolto qualche sfizio, Nicolò Scalfi ha rivelato di aver inciso il suo primo brano musicale, La fine del mondo. Il giovane ex concorrente è un grande appassionato di musica e per questo ha deciso di concentrare parte della sua vita su questa grande passione.

Nicolò Scalfi: la vita privata

Oggi Nicolò Scalfi è single e lui stesso ha rivelato che la vittoria nel famoso programma tv condotto da Gerry Scotti avrebbe fortemente modificato il suo rapporto con le donne:

“Mi è venuto un difetto: prima di diventare famoso per me era… obbligatorio farmi avanti con le ragazze. Poi hanno cominciato a farlo loro e mi sono adagiato un po’. Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo. Non trovo mai la persona giusta, ma mi sento ancora nell’età per poter aspettare. E poi lo studio mi impegna molto”, ha ammesso.

Durante la sua lunga partecipazione a Caduta Libera Nicolò aveva stretto un’amicizia speciale con l’altra concorrente Valeria Filippetti, che però si era conclusa in un nulla di fatto. A seguire il concorrente era stato legato a Sara Mustari, ma oggi la liaison tra i due sarebbe definitivamente naufragata.