Nicolò Zaniolo: i rumors sulla nuova frequentazione con un’ex protagonista di Uomini e Donne

Da vero latin lover, Nicolò Zaniolo è tornato a far parlare di sé dopo un particolare avvistamento in discoteca: le news sul calciatore

Nicolò Zaniolo è senza dubbio un innegabile collezionista di flirt. Diventato padre del bambino di Sara Scaperrotta, dalla quale si era però già lasciato, poche settimane dopo lui stesso aveva parlato di una liaison con la bella Madalina Ghenea. Durata anche questa relazione quanto un gatto in tangenziale, avrebbe poi intavolato una conoscenza con Sophie Codegoni, da quest’ultima tuttavia relegata nei meandri della semplice amicizia.

Nicolò Zaniolo: ecco chi sarebbe la nuova fiamma

Ecco che oggi un nuovo gossip è tornato a interessare il centrocampista della Roma, che a quanto pare starebbe frequentando un’altra ragazza. Anche lei sarebbe peraltro un volto noto sia dei social sia della tv. Si tratterebbe infatti dell’influencer Vittoria Deganello, ex protagonista di Uomini e Donne nonché scelta del tronista Mattia Marciano.

Secondo recenti indiscrezioni, dopo la partita di domenica scorsa contro il Napoli, Nicolò Zaniolo avrebbe passato la serata nella discoteca romana Toy Room. Una fonte rivela di averlo visto in atteggiamenti molto intimi con la 26enne veronese, che dopo Marciano pare abbia frequentato Giordano Mazzocchi. I due si sarebbero anche baciati durante la serata, pur se per il per ora non si possa ancora parlare di una relazione seria.

Sempre la medesima fonte ha infatti rivelato di aver visto il calciatore parecchio vicino anche ad altre ragazze…