Nicolò Zenga e Marina Crialesi: la data e i preparativi delle nozze

Nicolò Zenga (figlio di Walter Zenga e di Roberta Termali) ha svelato dettagli e retroscena delle sue imminenti nozze con Marina Crialesi, attrice di Un Posto al Sole che ha iniziato a frequentare solo alcuni anni fa.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: le nozze

Nicolò Zenga ha rivelato dettagli e retroscena delle sue nozze con l’attrice Marina Crialesi. Il figlio di Walter Zenga le avrebbe chiesto la mano con una romantica proposta dopo alcuni mesi di frequentazione. Quello tra i due sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e, dopo il primo appuntamento, avrebbero iniziato presto a frequentarsi. “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, ha dichiarato Nicolò Zenga, e ancora: “Ci siamo conosciuti il 7 novembre e il 7 maggio le ho chiesto di sposarmi: “Ho preso una suite in un hotel a Roma, con spa e suite arredata con petali di rosa.

Poi l’ho portata a cena nel ristorante del primo appuntamento, mi sono inginocchiato con la scatolina che conteneva l’anello e le ho chiesto di sposarmi. Lei si è messa a piangere e ha detto sì”. Al momento i due non hanno confessato quando verrà celebrato il loro matrimonio, ma in tanti sperano che avvenga prima della fine del 2021.

Nicolò Zenga: la reazione del padre Walter

Nicolò Zenga ha rivelato che suo padre Walter avrebbe appreso positivamente la notizia delle nozze di suo figlio e che i due starebbero cercando di recuperare progressivamente il loro rapporto.

“Ci sarà anche mio padre Walter, con cui ci sentiamo costantemente. Il clamore della nostra vicenda ha fatto fare un esame di coscienza a tutti, lui compreso”, ha dichiarato Nicolò. Durante la partecipazione di suo fratello Andrea al Grande Fratello Vip 5 lui e suo padre Walter avevano avuto modo di confrontarsi e di chiarirsi, e oggi sembra che le cose tra i due procedano per il meglio.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: l’amore

Quello tra il figlio di Walter Zenga e l’attrice di Un Posto al Sole è stato un vero e proprio colpo di fulmine, e la stessa Marina Crialesi ha confessato: “Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti”.