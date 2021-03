Nicolò Zenga ha svelato le sue impressioni sulla relazione del fratello Andrea e Rosalinda Cannavò.

A Domenica Live Nicolò Zenga, fratello di Andrea Zenga, ha incontrato per la prima volta Rosalinda Cannavò, nuova fiamma dell’ex gieffino.

Per la prima volta Nicolò Zenga ha avuto modo d’incontrare Rosalinda Cannavò al salotto tv di Domenica Live, e così ha confessato quali sarebbero state le sue impressioni sulla nuova fidanzata del fratello Andrea: “Non avevamo modo di vederci.

Lei vive qui con Andrea, io invece tra Osimo e Roma per il mio lavoro e sono spesso in giro. Ci siamo appena incrociati. Empaticamente mi ha fatto una bella impressione, perché vedo mio fratello felice. Sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci meglio, poi è bellissima. Vedo Andre felice e sono contento per lui”, ha dichiarato il figlio di Walter Zenga. Tra Andrea e Rosalinda tutto procederebbe a gonfie vele e dopo la fine del GF Vip i due si sono detti pronti ad andare a convivere.

